Mingotti, aos cinco minutos, e Gonçalo Franco, aos 66, marcaram os golos dos minhotos, sendo que, pelo meio, João Carlos ainda empatou para os visitantes, aos 49, num encontro que permitiu à formação de Moreira de Cónegos fixar a sua melhor pontuação de sempre no primeiro escalão, com 55, mais três do que o anterior máximo (52), alcançado em 2018/19.

Enquanto o Moreirense já tinha o quinto posto assegurado, o Estoril Praia acabou o campeonato em 13.º lugar, com 33 pontos.

