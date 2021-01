O jogo inaugural da edição de 2021 do 'Moçambola' será disputado na província de Inhambane, sul do país, sem a presença de público, por causa das medidas de contenção da propagação do novo coronavírus.

As restantes seis partidas serão disputadas no domingo, todas com início às 15:30 (13:30 em Lisboa), tal como acontece com o jogo de abertura.

O campeão em título, Costa do Sol, orientado pelo treinador português Rogério Gonçalves, desloca-se à cidade da Beira para enfrentar o Ferroviário local, equipa que nos últimos anos tem disputado os lugares cimeiros do 'Moçambola'.

Este ano, o campeonato será disputado por 14 equipas, depois de a Liga Moçambicana de Futebol, entidade gestora da competição, ter cortado dois lugares, visando reduzir os custos da prova.

A última edição da prova realizou-se em 2019 e terminou a 04 de dezembro desse ano, tendo o Costa do Sol se sagrado campão nacional, com 66 pontos, pela 10.ª vez na história, seguido pelo Songo, que ficou em segundo lugar, com 60 pontos.

O diretor-nacional de Assistência Médica de Moçambique, Ussene Isse, já garantiu que será implementado um protocolo sanitário para a segurança das equipas face ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

"Não temos falta de testes em Moçambique, temos capacidade para poder apoiar [o processo] e em conjunto arranjaremos uma solução", declarou Ussene Isse, citado hoje pelo diário Notícias.

Programa da 1ª jornada:

- Sábado, 16 de janeiro, 15:30

Vilankulo -- Ferroviário de Nacala

- Domingo, 17 de janeiro, 15:30

Ferroviário da Beira -- Costa do Sol, 15:30

Songo -- Ferroviário de Maputo, 15:30

Ferroviário de Nampula -- Black Bulls, 15:30

Liga -- Ferroviário de Lichinga, 15:30

Matchedje de Mocuba -- Desportivo de Maputo, 15:30

Incomáti -- Textáfrica, 15:30

Nota: Menos duas horas em Lisboa.

PMA // RPC

Lusa/fim