A formação de Moçambique recebeu o Uganda no Estádio Internacional do Cairo, após a Confederação Africana chumbar o Estádio Nacional de Zimpeto por não reunir condições.

Os 'mambas' assumiram o controlo do jogo desde início e, logo aos três minutos, na sequência de um canto, Pepo inaugurou o marcador, tendo o Uganda reagido de imediato e igualado volvidos quatro minutos, por intermédio de Shaban.

Moçambique manteve o controlo do encontro e recuperou a vantagem aos 16 minutos, novamente por intermédio de Pepo, tendo fechado a contagem ainda no primeiro tempo, com o golo de Ratifo, aos 45+3.

Na próxima jornada, a seleção moçambicana desloca-se, na terça-feira, à Argélia, seleção atual segunda classificada do grupo, com nove pontos, e que, na sexta-feira, joga em casa do Botsuana, terceiro classificado, com seis.

O vencedor de cada um dos nove grupos apura-se diretamente para o Mundial de 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho a 19 de julho, enquanto os quatro melhores segundos classificados vão disputar um play-off para determinar a 10.ª seleção apurada.

