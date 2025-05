"Os últimos exames médicos mostraram uma evolução positiva, permitindo à Prima Pramac Yamaha dar de novo as boas vindas a Miguel Oliveira este fim de semana, em França", anunciou a equipa italiana, em comunicado.

O piloto luso, natural de Almada, falhou três corridas do Campeonato do Mundo de Velocidade (GP das Américas, GP do Qatar e GP de Espanha) devido a uma lesão no ombro esquerdo, contraída na corrida sprint do GP da Argentina, quando foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) na segunda prova da temporada.

O piloto luso terá, ainda, de se submeter à avaliação médica pelos especialistas do campeonato, de forma a ter luz verde para regressar à competição.

A avaliação deverá acontecer quinta-feira, já em Le Mans, que no fim de semana acolhe a sexta ronda da temporada.

O espanhol Alex Márquez (Ducati) lidera o campeonato, com 140 pontos, mais um do que o irmão Marc (Ducati), que é segundo.

Miguel Oliveira é 21.º, com dois pontos.

