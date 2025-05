Reserva Federal dos EUA deverá manter as taxas diretoras na quarta-feira

Washington, 05 mai 2025 (Lusa) - A Reserva Federal dos EUA deverá manter na quarta-feira as taxas diretoras no nível em que estão desde dezembro, apesar de semanas de duras críticas e exigências do Presidente norte-americano para que as desça.