"2024 foi um ano sensacional, quer em termos de trabalho, quer em termos de receitas. Foi o nosso melhor ano de sempre, conforme espelha o resultado das nossas contas", referiu Guilherme Duarte.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Fundação Mata Nacional do Bussaco congratulou-se por terem conseguido obter um saldo positivo na ordem dos 75 mil euros.

"Quanto ao número de visitantes, 2024 também foi o melhor de sempre. Isso refletiu-se nas entradas e na venda de serviços, em que quase chegámos aos 900 mil euros", acrescentou.

De acordo com Guilherme Duarte, este é "um feito extraordinário", tendo em conta que "ainda não há muito tempo que o valor era sensivelmente metade".

"Um terço dos 900 mil euros é referente aos bilhetes das entradas, em que contabilizámos cerca de meio milhão de visitantes, os outros dois terços são da venda dos serviços e dos produtos da Mata", informou.

À Lusa, o presidente da Fundação Mata Nacional do Bussaco explicou ainda que têm alguma dificuldade em contabilizar o número exato de visitantes, porque a Mata está aberta 24 horas por dia, mas só são contabilizadas as entradas durante o horário de funcionamento.

"Não são contabilizados os clientes do Hotel Palace, nem aqueles que entram no final do dia, sendo sazonal o horário para as entradas. Se for no inverno, trabalhamos das 09:00 às 17:00 e no verão das 08:00 às 20:00", esclareceu.

CMM // SSS

Lusa/Fim