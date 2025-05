A partir de 01 de janeiro de 2026, o investidor norte-americano Warren Buffet permanecerá como presidente do Conselho de Administração, enquanto o atual vice-presidente do grupo, Greg Abel, passa a presidente executivo.

Esta decisão foi anunciada num encontro com os acionistas, que decorreu no domingo, em Omaha, no Nebraska.

"Chegou a hora de Greg [Abel, já antes apontado como seu sucessor] se tornar presidente executivo da empresa no final do ano", disse, no domingo, o multimilionário.

Os únicos membros do conselho que sabiam da sua intenção, referiu o empresário, eram os seus dois filhos, Howard e Susie Buffett, e até Greg Abel, que estava sentado ao lado de Buffett no palco, não tinha sido avisado.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a escolha de Greg Abel, de 62 anos.

O encontro de acionistas da Berkshire Hathaway atrai cerca de 40 mil pessoas todos os anos que querem ouvir Buffett, incluindo algumas celebridades e investidores conhecidos.

O grupo Berkshire Hathaway, avaliado em mais de um bilião de dólares, atua em vários segmentos de negócio como seguros, transportes, serviços públicos, energia, produtos para a construção ou vestuário.

O conglomerado detém ações em empresas como a Coca-Cola, Bank of America, Chevron e American Express.

