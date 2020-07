O piloto português da equipa Tech3 passou os treinos da manhã a preparar o ritmo de corrida, com longos conjuntos de voltas com pneus usados. Foi o 18.º classificado de manhã, com o tempo de 1.38,506 minutos, o pior das quatro KTM em pista.

À tarde, com o calor a apertar no circuito andaluz, Oliveira piorou cerca de meio segundo, mas foi o 17.º, com 1.39,004 minutos.

"Foi um bom dia para nós. Obviamente que a classificação não é aquela que queremos, mas não reflete o trabalho que fizemos, pois não tentámos nenhuma volta rápida nem de manhã nem de tarde", explicou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira acredita que o ritmo de corrida "é muito mais próximo dos pilotos da frente do que a classificação demonstra".

"A equipa fez um trabalho incrível, encontrámos soluções para ter mais tração e estamos satisfeitos com o trabalho de hoje", disse ainda, mostrando-se esperançado num lugar entre os 10 mais rápidos da qualificação no sábado.

"Amanhã, vamos tentar garantir um lugar no 'top 10'. Está tudo muito apertado, mas acredito que vamos conseguir", concluiu.

O espanhol Marc Márquez (Honda), que persegue o sétimo título na categoria rainha do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1.37,350 minutos, na frente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e do britânico Cal Crutchlow (Honda).

O GP de Espanha de MotoGP é a primeira prova do Mundial de MotoGP depois do adiamento do início do campeonato devido à covid-19.

A primeira prova da época deveria ter sido o GP do Qatar, a 08 de março, que foi cancelado.

AGYR // AMG

Lusa/Fim