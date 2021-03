Os vila-condenses mostraram-se perdulários na última ronda, no empate (1-1) com o Moreirense, e o técnico, apesar de se mostrar "satisfeito com regularidade da equipa", confessou que alguns aspetos ofensivos foram trabalhados durante a semana.

"Não me foquei apenas nessa questão, mas percebemos que talvez algum egoísmo nos momentos decisivos nos teria dado menos problemas e mais golos [frente ao Moreirense]. A equipa quis ligar-se quando podia ter feito as coisas mais simples. Temos de ser mais práticos e objetivos a finalizar", analisou Miguel Cardoso.

Esse aprimorar do trabalho ofensivo será posto à prova frente a um Belenenses que tem uma das defesas menos batidas do campeonato [21 golos sofridos em 23 jogos], e Miguel Cardoso prometeu um Rio Ave "preparado" para lidar com a solidez defensiva do adversário.

"O Belenenses deverá apresentar-se com três centrais, ou com uma linha de cinco, mas terá de jogar no campo todo. É preciso perceber o que vai acontecer a cada momento. Sabemos que é um adversário que, mesmo defendendo, não vai tirar o olho da nossa baliza e pensará no momento seguinte. Temos de ser capazes de os contrariar nessa fase", partilhou o treinador.

Com a equipa relativamente estabilizada a meio da tabela classificativa, Miguel Cardoso acredita que um triunfo neste jogo pode dar um conforto maior ao grupo, consolidando a equipa numa posição ainda mais tranquila para encarar o resto da temporada.

"É um jogo importante, porque podem ser três pontos que significarão um afastamento da parte inferior da tabela e um aproximar aos lugares de cima. Por isso, temos de ter grande foco na questão comportamental", revelou.

O treinador confirmou que o defesa-central Aderllan Santos, que na jornada passada sofreu uma lesão muscular, recuperou e pode entrar nas opções para o jogo deste domingo.

Em sentido inverso, Ivo Pinto, castigado, e Fábio Coentrão, André Pereira, Jambor e Júnio Rocha, a recuperarem de lesões, ficam de fora das escolhas.

O Rio Ave, nono classificado, com 26 pontos, recebe, no domingo, o Belenenses, 10.º, com 25, numa partida agendada para as 15:00, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

JPYG // VR

Lusa/fim