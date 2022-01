Medvedev, número dois mundial e jogador mais cotado do primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, após a deportação do sérvio Novak Djokovic, venceu Auger-Aliassime, nono do 'ranking' mundial, por 6-7 (4-7), 3-6, 7-6 (7-2), 7-5, 6-4, em quatro horas e 42 minutos.

Vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, Medvedev está pela quinta vez nas meias-finais de um 'major' e vai agora defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, quarto da hierarquia ATP.

