No All England Club, o russo, de 25 anos, impôs-se ao 45.º jogador do 'ranking' ATP pelos parciais de 6-4, 6-1, 4-6 e 7-6 (7-3), em duas horas e 35 minutos.

Daniil Medvedev vai defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o japonês Yasutaka Uchiyama, 116.º do mundo, e o espanhol Carlos Alcarraz, 75.º no 'ranking'.

