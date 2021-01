O jogador congolês tem sido titular na equipa de Sérgio Conceição e a sua ausência na comitiva para a Madeira não foi explicada pelo clube, que divulgou a convocatória no seu site e não o incluiu em qualquer boletim clínico.

Antes do último desafio para a Liga, em Famalicão, com triunfo dos 'dragões' por 4-1, os 'azuis e brancos' revelaram os casos positivos de covid-19 de Manafá, Fábio Vieira e Carraça, juntando-se-lhes, um par de dias depois, o jovem Francisco Meixedo, guarda-redes da equipa B, que treina com o grupo principal.

O japonês Nakajima, o guarda-redes Cláudio Ramos e o lateral-direito Carraça ficaram no Porto, por opção.

O Nacional está em 11.º lugar da Liga, com 13 pontos e menos um jogo, enquanto o FC Porto partilha o segundo lugar com o Benfica, que defronta na sexta-feira no Dragão, com 31 pontos, a quatro do líder Sporting.

O encontro da Taça de Portugal tem início às 18:00 na Choupana.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Marchesin e Diogo Costa.

- Defesas: Nanu, Pepe, Diogo Leite, Malang Sarr e Zaidu.

- Médios: Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, Romário Baró, Marko Grujic e Loum.

- Avançados: Corona, Octávio, Luis Díaz, Marega, Taremi, João Mário, Evanilson, Felipe Anderson e Toni Martínez.

RBA // VR

Lusa/Fim