Esta foi a quarta vitória da temporada para Verstappen, segunda no circuito da Catalunha, numa prova em que tirou partido do abandono do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), anterior líder do campenato, que desistiu com problemas mecânicos à 27.ª volta.

Verstappen cumpriu as 66 voltas em 1:37.20,475 horas, deixando o seu companheiro de equipa, o mexicano Sergio Perez, no segundo lugar, a 13,072 segundos.

O terceiro posto foi para o britânico George Russell (Mercedes), com mais 32,927 segundos, enqunto o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), a atuar perante o seu público, foi quarto, com mais 45,208, à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que, apesar de ter caido para as últimas posições no arranque, recuperou até ao quinto posto, com mais 54,534 segundos.

O piloto neerlandês assumiu a liderança do campeonato, com 110 pontos, mais seis do que Leclerc, agora segundo classificado.

VR // VR

Lusa/Fim