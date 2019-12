Mau tempo atrasa início do jogo entre Famalicão e Mafra para a Taça de Portugal O início do jogo entre Famalicão e Mafra, dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, foi hoje suspenso devido ao mau estado do relvado provocado pela chuva na cidade minhota. desporto Lusa desporto/mau-tempo-atrasa-inicio-do-jogo-entre_5dfbe7c111db0d799fafecb0





A partida tinha o arranque agendado para 20:30, mas dado o estado do terreno de jogo, que está alagado em vários locais, devido à chuva incessante, o seu início foi adiado por meia hora, de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro designado para este encontro, Luís Godinho, da AF Évora, esteve com a restante equipa no relvado, a avaliar as condições, mas em várias experiências feitas com a bola, constatou que a mesma não rolava.

O juiz vai realizar uma nova avaliação depois das 21:00, para tomar a decisão final se a partida se vai realizar, ou vai ser adiada.

