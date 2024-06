"Foi uma receção incrível, o meu português não tem vocabulário para descrever esta receção. Foi uma chegada cheia de paixão. Nunca tinha vivido isto. A jogar fora, a experiência do Luxemburgo foi especial, mas nada ao nível do que tivemos hoje", afirmou, na chegada ao hotel em Marienfeld, que vai ser o quartel-general durante a competição, que começa sexta-feira e termina em 14 de julho.

Martínez explicou que os jogadores estão conscientes das expectativas existentes em torno de Portugal, mas garante que a formação lusa está focada.

"Os jogadores estão focados, com muita responsabilidade e consciência das expectativas, mas com a experiência de focar no que podemos fazer, que é preparar o jogo, estar tranquilos, e juntos até ao fim", defendeu.

O selecionador luso referiu ainda que a equipa tem estado a trabalhar aspetos técnicos, táticos e físicos, mas explicou que a força dos adeptos portugueses ajuda na preparação.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

