Em Braga, o brasileiro Cláudio Winck, aos 89 minutos, marcou o único golo da partida para a equipa forasteira, com o Sporting de Braga a registar o segundo jogo seguido sem vencer na I Liga, depois do empate na última jornada.

Com este resultado, o Sporting de Braga continua no quarto lugar, com 32 pontos, enquanto o Marítimo é nono, com 23 pontos.

