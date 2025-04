Mário Narciso, de 71 anos, que levou Portugal à conquista do último campeonato da Europa, concorre ao galardão da Beach Soccer Worldwide com Bruno Torres, de 44, antigo internacional português e que orientou o Sporting de Braga durante a temporada passada, antes do clube minhoto suspender a secção.

Além do compatriota, Narciso terá a concorrência do selecionador do Brasil, Marco Octavio, campeão do Mundo em 2024.

O vencedor do galardão será anunciado na Gala Beach Soccer.

