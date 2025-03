Márquez, que saiu da 'pole position', concluiu a corrida sprint em 20.29,509 minutos, batendo novamente o seu irmão, Alex (Ducati), por 0,795 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 1,918.

O piloto catalão tinha-se tornado, esta manhã, no primeiro piloto na história do MotoGP a conquistar 'oito' poles num mesmo circuito.

No arranque, Marc Márquez viu-se surpreendido pelo companheiro de equipa, 'Pecco' Bagnaia, que, saindo da sexta posição da grelha, saltou para a liderança da corrida na primeira curva, mas o mais velho dos irmãos Márquez respondeu, havendo trocas de posição ao longo da primeira volta.

Com este triunfo, o quinto este ano (três em corridas sprint e dois em corridas principais), o piloto da Ducati aumentou a vantagem no campeonato.

Marc soma 86 pontos, contra os 68 de Alex (menos 19). 'Pecco' é terceiro, com 50. Miguel Oliveira, que está de fora devido a uma lesão sofrida no ombro esquerdo na corrida sprint da ronda anterior, a segunda da temporada, na Argentina, é 19.º, com dois.

A Ducati lidera o Mundial de Construtores, com 86 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal desta terceira prova do ano.

