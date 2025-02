Três dias depois de ser oficializada uma troca que apanhou de surpresa o mundo do basquetebol, com o 'astro' de 25 anos a deixar os Dallas Mavericks para se juntar a James, de 40, o próprio foi apresentado com as novas cores.

"Toda a gente ficou surpresa, por isso imaginem como fiquei eu próprio. Estava quase a dormir quando me ligaram. Tive de verificar que naquele dia não era 01 de abril", declarou.

Assim, Doncic está a habituar-se ao novo ambiente, mas mantém a mesma 'fome' de "vencer a NBA", agora "no maior clube do mundo". "Estou ansioso por começar esta aventura", afirmou.

O esloveno disse ter ainda "tudo a provar" e faz mira a títulos, depois de deixar "uma casa" em Dallas, em que se tornou emblemático dos Mavericks, para se juntar a um dos melhores basquetebolistas de sempre, LeBron James.

"É um sonho tornado realidade. Há tanto que posso aprender com ele, mal posso esperar para aprender tudo o que puder, por jogar com ele. É uma sensação incrível. Penso que fazemos os nossos colegas de equipa jogarem melhor, temos um QI muito alto e isso ajudará todos", referiu.

O base esloveno deixou os 'Mavs' numa troca com o poste Anthony Davis, que fez o caminho inverso, após conduzir a equipa à final da NBA em 2024, perdida para os Boston Celtics, do português Neemias Queta.

"Acho que é a defesa que ganha campeonatos. Penso que teremos mais hipóteses [de ganhar o título da NBA] com um dos melhores postes e simplesmente um dos melhores jogadores defensivos da NBA. Estamos preparados para vencer agora e no futuro", disse o diretor-geral de Dallas, Nico Harrison, à ESPN, aquando da oficialização do acordo.

Os problemas físicos que têm afetado Luka Doncic estão a ser apontados como a razão que levaram os Mavericks a avançar para esta troca inesperada, com o esloveno a alinhar em apenas 22 dos 49 jogos da equipa esta temporada.

O acordo entre os Lakers e os Mavericks também inclui a chegada a Dallas do poste Max Christie e de uma escolha de primeira ronda do 'draft' em 2029, enquanto Maxi Kleber e Markieff Morris seguem com Doncic para o formação californiana.

Ainda no âmbito do acordo, os Utah Jazz vão receber o extremo dos Lakers Jalen Hood-Schifino.

