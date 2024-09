Numa candidatura apresentada pelas federações de Espanha e Itália, tradicionalmente as maiores rivais de Portugal no hóquei em patins, Luís Sénica foi reconduzido por "unanimidade e aclamação", com a totalidade dos 155 votos dos 23 países europeus presentes.

O novo mandato de quatro anos foi consignado igualmente para o vice-presidente e os presidentes continentais, igualmente eleitos hoje em Roma, na sede do Comité Olímpico de Itália.

Luis Sénica, de 60 anos, foi treinador de hóquei em patins antes de liderar a FPP, na qual foi reconduzido em 06 de julho, destacando-se no comando técnico da seleção de Portugal e do Benfica, numa carreira que começou na formação nacional de Moçambique.

RBA // AJO

Lusa/Fim