"Na nona jornada, depois do jogo com o Farense da primeira volta, tínhamos cinco pontos, e agora temos 24. A nível exibicional, temos crescido, há mais consistência no nosso jogo, tanto a nível ofensivo como defensivo", considerou Luís Freire, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio.

O técnico dos vila-condenses, que empataram os últimos três jogos, entre eles frente a Sporting e Sporting de Braga, considerou que "a conquista três pontos pode ser muito importante para a caminhada" da equipa rumo ao objetivo da manutenção, mas não classificou este jogo de decisivo.

"Se falarmos em jogo decisivo a nove jornadas do fim, quando chegar o último não sei como o iremos qualificar. Todos os jogos contam para pontuar e para vencer, e temos de nos colocar na melhor forma para fazer as coisas bem, estando comprometidos com o plano de jogo e na consistência", disse Luís Freire.

No embate da primeira volta, com o Farense, o Rio Ave perdeu por 4-3, e o técnico do conjunto vila-condense também não antevê facilidades para este desafio.

"Acredito que teremos um adversário valoroso, e sabemos que os jogos no estádio São Luís não são fáceis. Temos consciência da inteligência do treinador deles [José Mota], da mais-valia do grupo e dos jogadores. Mas, queremos ter uma palavra a dizer no jogo, e alavancar-nos na classificação", afirmou.

O treinador analisou o conjunto algarvio como uma "equipa muito bem trabalhada no entendimento de jogo, que sabe baixar e subir linhas, e que muda constantemente a sua forma de jogar conforme o momento de jogo", garantindo que o seu plantel "tem soluções para contrariar o adversário".

Luís Freire fez ainda menção aos cinco jogadores do Rio Ave [Amine, Boateng, Úmaro Embaló e Rehmi] que cumprem o Ramadão, garantindo que está a ser feito um trabalho multidisciplinar para que os atletas "possam chegar em condições naturais para fazer um bom jogo".

O plantel vila-condense viaja hoje para o Algarve de avião, mas, na comitiva, não podem seguir o defesa Miguel Nóbrega e o guarda-redes Mistza, ambos lesionados.

Em sentido inverso, o defesa Josué Sá regressa de castigo e o avançado André Pereira está recuperado de uma intervenção cirúrgica ao nariz.

O Rio Ave, 14.º classificado, com 24 pontos, joga no sábado no terreno do Farense, 12.º, com 26, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol do Algarve.

JPYG // PFO

Lusa/Fim