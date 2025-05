"Encaramos os jogos sempre com a perspetiva de sacar aquilo que nos interessa mais, a vitória. Foi uma semana muito tranquila na preparação do jogo. É um jogo muito exigente, contra o primeiro classificado, que tem estado muito tempo no primeiro lugar. Temos o nosso plano, focados no que temos de fazer em campo e no que é importante perceber para ganhar o jogo", afirmou Luís Freire, em conferência de imprensa realizada na Academia do clube.

Confrontado com as ausências para o encontro, Luís Freire não quis comparar a importância de Tomás Händel, lesionado, com a do dinamarquês Hjulmand, do lado do Sporting: "Só posso falar pelo meu jogador. Todos fazem falta, o Händel, o Relvas, o Samu e o Rivas. O Händel não foge à exceção. Não me compete falar sobre os outros".

Apesar da importância do jogo e do contexto, o técnico da equipa vimaranense garantiu que o Vitória de Guimarães não precisa de estímulos externos.

"É mesmo o jogo mais importante, porque é o próximo e o último. Temos a última oportunidade para garantir o que queremos. O Vitória é uma equipa muito grande, um clube com uma dimensão enorme, não precisa de motivação extra ou ser picado por nada. Temos de ser exigentes connosco, humildes no que fazemos. Não precisamos de picardias para nos motivarmos", admitiu ainda.

Com a luta pelo quinto lugar ainda em aberto, o técnico reconheceu que o resultado do Santa Clara-Farense, que pode ter influência na classificação final, só será acompanhado no final da jornada.

"O nosso jogo vai ditar o nosso futuro, acreditamos nisso. Temos o futuro nas mãos, como acontece com o Sporting. Temos de saber jogar o nosso jogo, se ganharmos, temos a certeza de que o quinto lugar é atingido. Se porventura esse resultado não aparecer para qualquer uma das equipas, vamos olhar para os restantes jogos, mas só no fim, porque há uma partida para jogar", salientou.

Luís Freire enalteceu ainda o percurso feito pela equipa ao longo da temporada: "É um jogo importante para o clube, para a equipa. O Vitória fez 52 jogos esta época, é uma equipa carregada de jogos, fez um extraordinário registo internacional e chega a esta fase a lutar pelos seus objetivos internos. Chegámos à última jornada à frente do nosso adversário direto, na posição que queremos. É um jogo de extrema exigência, que pode dar o título ao adversário, mas também nos pode dar muita coisa a nós".

Por fim, reconheceu o valor de Viktor Gyökeres, avançado 'leonino' em destaque esta época, mas destacou a consistência coletiva do Vitória de Guimarães como arma.

"Temos um registo defensivo que foi melhorando com o tempo. Temos formas de encarar cada jogo, somos uma equipa que procura sempre jogar, ser agressiva. Sabemos que o Gyökeres tem feito muito a diferença. Tem de ser pelo talento, mas também pela estratégia coletiva que tentaremos anular o Sporting e procurar o nosso jogo", concluiu.

O Vitória de Guimarães, quinto, com 54 pontos, defronta este sábado, pela 18:00, no Estádio José Alvalade, o líder Sporting, com 79, na última jornada da I Liga, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

JYA // VR

Lusa/fim