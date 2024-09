No sábado à noite, Swiatek, de 23 anos, levou o encontro de vencida em dois parciais, com 6-4 e 6-2, em uma hora e 32 minutos, face à veterana Pavlyuchenkova, de 33 anos, 27.ª do mundo.

Na quarta ronda, a tenista polaca vai medir forças com outra russa, Liudmila Samsonova, de 25 anos.

Samsonova, número 16 do ranking WTA saiu vencedora do embate, também no sábado, face à jovem norte-americana Ashlyn Krueger, de 20 anos, 59.ª da hierarquia, por 6-1 e 6-1.

Swiatek venceu em 2022 o Open dos Estados Unidos, que este ano está a decorrer até 08 de setembro, em Flushing Meadows, Nova Iorque.

