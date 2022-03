Leclerc vence na abertura do Mundial de Fórmula 1 com 'dobradinha' da Ferrari

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu hoje o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, prova de abertura do Mundial de 2022, na 'dobradinha' da Ferrari, com o espanhol Carlos Sainz no segundo lugar.