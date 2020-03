LeBron James atinge os 34.000 pontos na NBA LeBron James atingiu na sexta-feira a marca de 34.000 pontos na liga norte-americana de basquetebol (NBA), no triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os Milwaukee Bucks, por 113-103. desporto Lusa desporto/lebron-james-atinge-os-34-000-pontos-na-nba_5e637d612259591961ff09c7





Num encontro em que conseguiu 37 pontos, oito ressaltos e sete assistências, 'King' James tornou-se o terceiro jogador a alcançar os 34.000 pontos na NBA, depois dos já retirados Kareem Abdul-Jabbar (terminou a carreira com 38.387) e Karl Malone (36.928).

Em Los Angeles, no confronto entre as equipas que lideram as duas conferências da NBA, os Lakers, primeiros do Oeste, levaram a melhor sobre os Bucks, que estão no topo do Este, com Anthony Davis igualmente em destaque na equipa da casa, com 30 pontos.

Do lado dos Bucks, que mantêm o melhor registo da NBA, com 53 vitórias e 10 derrotas, o grego Giannis Antetokounmpo marcou 32 pontos e conseguiu 12 ressaltos.

Com este triunfo, os Lakers (48 vitórias - 13 derrotas) tornaram-se a primeira equipa da Conferência Oeste a garantir uma vaga nos 'play-offs', juntando-se aos Bucks e aos campeões Toronto Raptors (44-18) no Este.

NFO // NFO

Lusa/Fim