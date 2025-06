'Oto' não podia ter tido mais azar no sorteio da competição, em que se apresenta como 49.º do mundo em -73 kg, ao ter de lutar com o azeri Hidayat Heydarov (líder mundial e primeiro cabeça de série), o melhor judoca da atualidade nesta categoria, com ambos a defrontarem-se ao sexto combate do dia no tatami 1 da László Papp Arena.

Os dois judocas lutaram uma única vez, nos Europeus de 2024, em Zagreb, onde, como expectável, Heydarov venceu nos oitavos de final do campeonato continental.

O judoca azeri apresenta-se em Budapeste como o grande favorito a revalidar o título mundial, que conquistou em 2024, em Abu Dhabi, ainda antes de também se sagrar nesse mesmo ano campeão olímpico em Paris2024.

No currículo, Heydarov, de 27 anos, contabiliza mais três bronzes em Mundiais, quatro títulos europeus, acrescidos de uma medalha de prata e outra de bronze, e 16 medalhas entre Masters, Grand Slam e Grand Prix do circuito internacional.

Em contraponto, Kvantidze, de 21 anos, está no início do caminho entre a elite do judo mundial, num ano em que o judoca do Sporting conquistou um importante quinto lugar no Grand Slam de Paris e um bronze no Open Europeu de Varsóvia, ambos em fevereiro.

A entrada do judoca dos Mundiais eleva hoje para três a participação lusa, após as eliminações de Catarina Costa (-48 kg) e Miguel Gago (-66 kg) nos primeiros dois dias, e ainda antes da entrada em ação de João Fernando (-81 kg), na segunda-feira, Taís Pina (-70 kg), na terça-feira, e Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), na quarta-feira.

