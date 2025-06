Tomás Soares, aos 45+2 minutos, e José Neto, aos 54, marcaram os golos da formação 'encarnada', comandada por Pedro Faria, depois de Marco Silva, aos 44, dar vantagem aos 'azuis e brancos', que precisavam de vencer para chegar ao cetro.

O Benfica, que terminou a fase de apuramento de campeão com 47 pontos, reforçou, assim, a liderança do ranking da prova, com 22 títulos, contra 20 dos 'dragões' e 14 dos 'leões'.

Com este triunfo, os 'encarnados' fizeram o pleno na formação na época 2024/25 - pois os 'encarnados' também já tinham garantido os títulos de sub-15 (iniciados) e sub-19 (juniores) -, o que nunca tinha acontecido na sua história.

