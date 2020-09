"O Sporting Clube de Portugal assinou esta quinta-feira contrato profissional com Geny Catamo, futebolista de 19 anos. No Sporting CP desde 2019/2020, tendo representado a equipa sub-19 por empréstimo do Amora FC, o internacional pela seleção principal de Moçambique integrou o plantel orientado por Rúben Amorim no estágio que decorreu no Algarve durante a última semana", assinalou no seu sítio da internet o emblema 'verde e branco'.

Geny Catamo realçou que está "muito feliz e orgulhoso" por representar o Sporting.