Confrontado em conferência de imprensa, no Seixal, com opiniões exprimidas recentemente por pessoas com passado ligado ao Benfica, como Toni ou José Augusto, Jesus disse saber "perfeitamente" o "sentido crítico das pessoas" e voltou a ligá-lo ao "jogo fora do campo", que "continua a existir" em Portugal, não escondendo a indignação perante a insistência.

"Eu tenho de responder aos adeptos do Benfica, ao presidente, ao diretor-geral. Agora aos adeptos [comentadores] do Benfica? Estamos a brincar. E eles têm um currículo, então, acima do meu... Não brinquemos com coisas sérias. Falem de futebol", disse o técnico.

Não obstante recusar responder às críticas dos comentadores, Jorge Jesus frisou que a equipa do Benfica "nos últimos cinco jogos do campeonato ganhou quatro e empatou um", mas admitiu insatisfação pela atual posição do Benfica na classificação e disse estar "cansado de não estar em primeiro lugar"

"Tudo isso que contam, que falam, que não é o mesmo, que está frouxo... Não sou o mesmo, não! Olhe, tenho mais rugas. Tenho mais sete ou oito anos. Essas especulações, essa conversa da treta, isso para mim vale zero! O que importa é recuperar o primeiro lugar, chegar ao fim de maio e ser campeão, que esse é o grande objetivo do Benfica e o meu. Aí é que estou cansado, queria estar à frente da classificação e não estou há sete jornadas", insistiu.

Sobre a sobrecarga de jogos que o Benfica terá de enfrentar, com seis jogos até ao final de janeiro, ou sete, se chegar à final da Taça da Liga, Jesus frisou que o grupo de trabalho tem de estar preparado e é sinal de que o Benfica está "em várias competições" e tem "vários objetivos" em aberto.

Quanto ao adversário de sexta-feira, o Tondela, Jesus lembrou que já demonstrou qualidade noutros campos, "principalmente no do rival [FC Porto] onde fez três golos" e que, por isso, o Benfica tem de olhar "com respeito", mas sublinhou que o clube da Luz quer "voltar às vitórias" para "recuperar a primeira posição".

"Se puder ganhar com nota artística é o ideal, porque, no Benfica, ganhar só não chega, tens de ganhar com outros argumentos. É isso que pretendemos fazer e a nossa ideia é voltar às vitórias, porque neste último jogo não ganhámos", apontou.

Quando subir ao relvado do Estádio da Luz, sexta-feira, às 19:00, para receber o Tondela, o Benfica já deverá saber o resultado do encontro de hoje do Sporting, no terreno do Nacional da Madeira, e se jogará para reduzir ou manter a distância de quatro pontos para os 'leões'.

