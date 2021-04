O antigo jogador do Benfica, de 21 anos, falhou os últimos dois desafios dos 'colchoneros', diante de Eibar (5-0) e Huesca (2-0) e, juntamente com o uruguaio Luis Suárez, reforça o lote de opções para o treinador Diego Simeone, que não garantiu a titularidade de ambos no Estádio San Mamés, no domingo.

"Veremos como estão hoje e, dependendo de como correr o treino, amanhã [domingo] ao longo do dia decidiremos", justificou o técnico argentino, em conferência de imprensa.

O emblema 'rojiblanco' liderada a La Liga com 73 pontos, contra os 70 do Real Madrid, segundo colocado, 68 do FC Barcelona, terceiro, com menos um jogo, e 67 do Sevilha, quarto.

AJC // AMG

Lusa/Fim