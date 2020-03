Jeonbuk empata em Sydney em Liga dos Campeões Asiáticos ainda condicionada O Jeonbuk, equipa campeã sul-coreana treinada pelo português José Morais, empatou hoje na visita ao Sydney FC (2-2), no seu segundo jogo na Liga dos Campeões Asiáticos. desporto Lusa desporto/jeonbuk-empata-em-sydney-em-liga-dos-campeoes_5e5f998623994a197a1a1e0a





Em Sydney, a equipa sul-coreana esteve a vencer por 1-0, com um autogolo de Brattan, aos 50 minutos, mas os da casa empataram aos 56, por Buhagiar, antes de o Jeonbuk ficar reduzido a dez jogadores, por expulsão de Choi Bo-Kyung, aos 75.

Le Fondre fez o 2-1 para o Sydney, aos 77 de grande penalidade, mas a equipa de José Morais ainda igualou perto do fim, por Han Gyo-Won, aos 89.

O resultado de hoje deixa o Jeonbuk e a formação de Sydney com um ponto, num grupo H liderado pelos japoneses do Yokohama, com seis pontos, resultantes de duas vitórias em dois jogos, ambos com estas equipas.

O Shanghai SIPG, equipa de Vítor Pereira, integra o grupo, mas ainda não disputou qualquer jogo.

O surto Covid-19 tem provocado o adiamento de diversos jogos em todos os grupos da Liga dos Campeões Asiáticos.

A epidemia, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou quase de 3.200 mortos e infetou mais de 92.000 pessoas, em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

Além de 2.981 mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

