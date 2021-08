Stano venceu com a marca de 1:21.05 horas, à frente dos nipónicos Koki Ikeda (1:21.14) e Toshikazu Yamanishi (1:21:28) - atual campeão do Mundo. Em quarto concluiu o campeão europeu, o espanhol Alvaro Martin, com 1:21.46 horas.

Há 17 anos que a Itália perseguia esta 'coroa', depois do triunfo de Ivano Brugnetti em Atenas2004.

Os 20 km marcha foram a primeira das cinco provas de atletismo de estrada deslocalizadas para Sapporo, a cerca de mil quilómetros a norte de Tóquio, com o COI a procurar condições meteorológicas mais agradáveis do que as verificadas na capital do Japão.

Ainda assim, a prova disputou-se com mais de 30 graus Celsius e uma taxa de humidade acima dos 60%.

FB // PFO

Lusa/Fim