"Tem sido uma jornada incrível, cheia de tantos momentos incríveis, e sinto-me privilegiado por ter vivenciado tantas coisas ao longo da minha carreira, desde a criança que chutava a bola no jardim à honra de capitanear o meu querido Arsenal ou de ajudar a qualificar o meu país para o Mundial. Posso dizer que vivi o meu sonho", escreveu Wilshere na sua conta na rede social Twitter.

Em dez anos a envergar as cores do clube londrino, de 2008 a 2018, Wilshere conquistou duas Taças da Inglaterra, em 2014 e 2015, mas a sua carreira ficou marcada por inúmeras lesões que condicionaram a sua ascensão a outros patamares.

De 2018 a 2020, vestiu a camisola do West Ham e representou a seleção inglesa por 34 vezes, tendo marcado dois golos, com destaque para a sua participação no Mundial2014 e no Euro2016.

JEC // NFO

Lusa/fim