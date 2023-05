Iga Swiatek supera Cristina Bucsa na primeira ronda de Roland Garros

A polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial de ténis, impôs-se hoje à espanhola Cristina Bucsa, 70.ª da hierarquia, na primeira ronda de Roland Garros, assegurando a qualificação para a segunda ronda do segundo Grand Slam do ano.