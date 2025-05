"Vamos entrar para ganhar desde o primeiro minuto, que é algo que temos feito, embora nem sempre o tenhamos conseguido. O objetivo é sempre a vitória e isso não vai mudar", disse o técnico, em conferência de imprensa.

Quanto ao adversário, o Estrela da Amadora, a jogar pela manutenção na I Liga, Cathro deixa elogios aos 'tricolores', mas ressalva que o Estoril quer ser dominador no encontro e ainda chegar ao oitavo lugar.

"Sabemos que o Estrela tem capacidade de fazer jogos muito competentes. Sabe defender bem no momento mais baixo, mas sabe pressionar alto e promover um jogo direto e agressivo. Acredito que o jogo vai ter esses dois momentos e queremos dominá-los", prometeu o treinador escocês.

Olhando já à próxima época, Ian Cathro quer construir "uma equipa mais completa e mais estável ao longo do jogo".

"Queremos fazer algo muito diferente. Queremos levar o trabalho da primeira época para uma segunda época e isso é muito importante para o crescimento do clube. Queremos fazer uma segunda época e não uma primeira época pela segunda vez. Isso vai ser fundamental para o crescimento do clube", sublinhou Cathro, que adiantou que só depois desse trabalho feito será possível anunciar objetivos.

"Temos de começar por melhorar, ser mais estáveis e corrigir erros. Falta muito trabalho para termos direito a falar em objetivos maiores. Falta provar que somos capazes", terminou o técnico.

O Estoril Praia, em nono lugar, com 43 pontos, joga no sábado, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 29 pontos, numa partida que será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto.

