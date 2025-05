Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, agendado para sexta-feira, o técnico destacou a importância de terminar a temporada com uma vitória, não só pelos objetivos numéricos, mas também pelo reforço da "mentalidade vencedora" que pretende continuar a incutir no grupo de trabalho.

"Queremos acabar em beleza. Mais importante do que os recordes e os dados estatísticos é cultivar a mentalidade vencedora necessária para que no próximo ano o Famalicão possa continuar a usufruir do que está a ser feito. Sabemos que, se vencermos, obteremos uma classificação melhor e, se pontuarmos, vamos registar a segunda melhor marca do clube", sublinhou o treinador, que tem contrato até 2026 e já projeta a nova época.

O encontro com o Casa Pia marcará também a despedida do central albanês Enea Mihaj, que termina ligação ao clube no final da época. O treinador deixou elogios ao profissionalismo do jogador, referindo que "foi um elemento importante" e que "teve sempre um comportamento exemplar".

Hugo Oliveira revelou ainda que o guarda-redes Zlobin será titular no último jogo da época, destacando a recuperação do atleta após uma situação clínica delicada.

"Foi uma satisfação muito grande sentir que um dos capitães do clube recuperou de algo que podia ter sido muito grave. Antes do futebol está o homem e a vida. O Zlobin foi muito importante e merece ser feliz", afirmou.

O Famalicão, atual oitavo classificado, com 45 pontos, recebe pelas 19:00 de sexta-feira o Casa Pia, em sétimo lugar, com 45, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que será arbitrado por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

