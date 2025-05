O jogador portuense, número três nacional e 201.º colocado no ranking ATP, superou uma longa e dura batalha com o adversário gaulês (179.º ATP), decidida em três 'sets', com os parciais de 6-3, 6-7 (1-7) e 7-5, ao fim de três horas e dois minutos.

O jovem Henrique Rocha, de 21 anos, estreou-se na terra batida parisiense há um ano com um desaire na abertura da fase de qualificação, mas este ano somou dois triunfos, antes de viver um encontro de altos e baixos diante do jogador da casa, Van Assche.

Depois de ter levado a melhor no primeiro 'set', ao quebrar o adversário três vezes contra os dois 'breaks' sofridos, o tenista português ainda conseguiu recuperar da desvantagem de 2-5 no segundo parcial, mas não foi capaz de contrariar o domínio do gaulês, que remeteu a decisão do encontro para a terceira e derradeira partida.

Na fase crucial do encontro, o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis mostrou-se mais forte e, no decisivo 12.º jogo, encerrou o duelo e assegurou o triunfo, juntando-se assim aos compatriotas Nuno Borges e Jaime Faria no quadro principal de singulares e a Francisco Cabral, que vai jogar a prova de pares.

