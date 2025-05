O pontífice reviveu assim esta tradição e todos os trabalhadores da Santa Sé receberão esta gratificação no salário deste mês, segundo fontes internas.

Leão XIV receberá amanhã em audiência na Sala Paulo VI todos os funcionários da Santa Sé e da administração do Vaticano.

O novo pontífice tem sido muito sensível ao mundo do trabalho desde a sua eleição e, de facto, escolheu o seu nome como herdeiro de Leão XIII (1878-1903), o papa da Revolução Industrial que abordou pela primeira vez a questão social dos trabalhadores na sua encíclica "Rerum novarum" (1891).

O novo Papa rompe com a decisão do seu antecessor, Francisco, que suspendeu este tipo de gratificação e, nos últimos anos do seu pontificado, reduziu os salários da Cúria Romana e dos chefes de dicastérios e religiosos para conter a difícil situação económica do Vaticano.

O Papa Leão XIV foi eleito a 08 de maio, com a eleição a ser consumada no segundo dia de Conclave e após quatro votações.

Robert Francis Prevost é o primeiro papa norte-americano.

