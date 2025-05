Carlos Vila Nova vai estar em trânsito em Lisboa, antes de seguir para os Estados Unidos de América e adiantou que terá um jantar de trabalho com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com quem estará também no domingo no jogo de final da Taça de Portugal.

Segundo Carlos Vila, Marcelo Rebelo de Sousa "já confirmou a sua presença nos festejos de 12 de julho", dia da independência de São Tomé e Príncipe.

"Vamos ver também no decorrer da situação política em Portugal, como é que podemos reforçar a cooperação em termos bilateral", adiantou o chefe de Estado são-tomense.

Nos EUA, Carlos Vila Nova vai fazer uma apresentação na Comissão da Consolidação da Paz, tendo sublinhado que não terá "problemas nenhuns em trabalhar no sentido de obter assistência" para tudo quanto "possa afligir e incomodar" a paz no arquipélago.

"As Nações Unidas veem já de algum tempo trabalhando connosco para que São Tomé e Príncipe possa chegar lá, neste mecanismo de prevenção para ver como é que pode conseguir algum apoio de prevenção da Paz", sublinhou, tendo admitido que o arquipélago "tem grandes problemas de segurança", mas precisa continuar a trabalhar para manter-se como referência na sub-região africana.

"São conquistas [...] vamos continuar a trabalhar para que isso continue, mas é preciso estarmos muito atentos e trabalharmos na prevenção", sublinhou Carlos Vila Nova.

Durante a sua estada nos EUA, Carlos Vila Nova disse que terá encontros bilaterais com a presidente da Comissão de Consolidação da Paz, e também com o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres no dia 28 de maio, ocasião em que disse que vai convida-lo para os festejos da independência de São Tomé e Príncipe.

As Nações Unidas, através da Comissão de Consolidação da Paz, apoiam São Tomé e Príncipe com 2,5 milhões de dólares para a restruturação das Forças de Defesa e Segurança, para sanar fragilidades identificadas pelo arquipélago após os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, em que quatro homens foram torturados e mortos, sob custódia de militares, após uma tentativa de Golpe de Estado.

JYAF // RBF

Lusa/Fim