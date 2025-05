Seis seguranças de ajuda humanitária mortos em ataque israelita

Gaza, Palestina, 23 mai 2025 (Lusa) - Seis membros das equipas que protegem a ajuda humanitária em Gaza foram mortos na quinta-feira à noite após vários ataques israelitas em Deir al-Balah (centro), de acordo com as autoridades do enclave palestiniano controlado pelo Hamas.