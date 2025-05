Luzes da pista do aeroporto não estavam ligadas antes de queda de avião nos EUA

San Diego, Estados Unidos, 24 mai 2025 (Lusa) - Investigadores disseram que, na altura da queda de um avião, em que morreram as seis pessoas a bordo, no oeste dos Estados Unidos, as luzes da pista do aeroporto de San Diego estão apagadas.