Cleo Diára vence prémio de Melhor Atriz na secção Un Certain Regard em Cannes

Cannes, França, 23 mar 2025 (Lusa) - A atriz Cleo Diára foi distinguida com o prémio de Melhor Actriz na secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes, pela sua interpretação em "O Riso e a Faca", a mais recente longa-metragem de Pedro Pinho.