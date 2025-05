"Sinto-me muito contente com esta primeira ronda. Consegui jogar muito bem no meu primeiro encontro a cinco sets. Acho que, sendo o primeiro, consegui gerir bem as minhas emoções e o cansaço ao longo do encontro", começou por contar à Lusa o jogador natural do Porto.

Henrique Rocha, que figura no 200.º lugar no ranking mundial, impôs-se a Basilashvili (133.º ATP), antigo top-20 mundial e dono de um palmarés com cinco títulos ATP, ao fim de três horas e 54 minutos, com os parciais de 7-6 (7-0), 2-6, 7-6 (11-9), 2-6 e 6-2.

"Houve alguns altos e baixos, mas sem dúvida que, no geral, consegui jogar muito bem. No final, servi muito bem, o que me deu algum conforto e deu-me alguns pontos que estava a precisar. Foi um jogo muito, muito emocional. Sendo ele um jogador que joga com muita força, foi-me causando algumas dificuldades ao longo do encontro, mas consegui superar-me", explicou.

Depois de registar a primeira vitória no quadro principal de um torneio do Grand Slam, em Paris, o representante nacional, de 21 anos, vai defrontar na segunda ronda o checo Jakub Mensik (19.º).

"Conheço-o bem, mas, acima de tudo, preciso continuar a trabalhar e focar-me nas minhas coisas, que tenho andado a evoluir, para na quinta-feira conseguir jogar ao melhor nível e estar totalmente recuperado", acrescentou.

Graças ao triunfo de hoje de Henrique Rocha, é a primeira vez na história que Portugal terá dois jogadores na segunda ronda do quadro de singulares masculino do torneio francês, já que Nuno Borges, número um nacional e 41 do mundo, já havia assegurado no domingo a passagem à fase seguinte da prova e um confronto com o norueguês Casper Ruud (7.º ATP), agendado para quarta-feira.

