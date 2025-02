O avançado egípcio resolveu, ainda durante a primeira parte, o jogo da 25.ª jornada a favor do tetracampeão inglês, com golos marcados aos 19, 24 e 33 minutos -- o primeiro após mais uma assistência do guarda-redes brasileiro Ederson -, cabendo a James McAtee fechar a contagem, aos 84.

Reforço de inverno dos 'citizens', Marmoush estreou-se a marcar pela nova equipa, e logo com um 'hat-trick', em contraste com o norueguês Erling Haaland, que ficou em branco e foi substituído aos 88 minutos, devido a problemas físicos, pelo internacional português Matheus Nunes.

Caso se confirme, a lesão de Haaland será um rude golpe para a equipa de Manchester, a quatro dias do decisivo confronto da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Espanha, com o Real Madrid, que venceu por 3-2 no embate inicial, em Inglaterra.

O Manchester City aproveitou a derrota sofrida na sexta-feira pelo Chelsea (3-0 em Brighton) para ultrapassar os londrinos no quarto lugar, o último de acesso à próxima edição da 'Champions', reduzindo também o atraso para o Nottingham Forest, surpreendente terceiro colocado.

Treinado por Nuno Espírito Santo, o Forest perdeu por 2-1 no estádio do Fulham, orientado por Marco Silva, que se impôs no duelo de treinadores portugueses, graças aos golos marcados por Emile Smith Rowe, aos 15 minutos, e o nigeriano Calvin Bassey, aos 62.

O neozelandês Chris Wood, terceiro melhor marcador da Premier League, com 18 golos, atrás do egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e de Haaland, autores de 22 e 19, respetivamente, apontou, aos 37 minutos, o tento insuficiente dos visitantes, pelos quais o português Jota Silva foi suplente utilizado.

Enquanto o Fulham subiu ao oitavo lugar, a dois pontos do Newcastle (sétimo), o Nottingham Forest ficou com apenas três pontos de vantagem sobre o Manchester City, que continua acossado por outras das sensações da época 2025/25, o Bournemouth.

Os 'cherries' ganharam por 3-1 no terreno do lanterna-vermelha Southampton - pelo qual o português Mateus Fernandes foi totalista - e ascenderam ao quinto posto, em igualdade pontual com o Chelsea, que caiu da quarta para a sexta posição nesta ronda.

O Aston Villa poderia ter-se aproximado dos lugares de acesso às provas europeias, mas não foi além do empate 1-1 na receção ao Ipswich, 18.º e antepenúltimo, que jogou em inferioridade numérica durante toda a segunda parte, enquanto o Brentford (11.º) venceu por 1-0 no estádio do West Ham (16.º).

No primeiro encontro do dia, Arsenal ganhou por 2-0 em Leicester (19.º), reduzindo provisoriamente para quatro pontos o atraso para o líder Liverpool, graças ao 'bis' do espanhol Mikel Merino, que marcou aos 81 e 87 minutos, depois de ter substituído Raheem Sterling aos 69.

O Arsenal consolidou o segundo lugar, pressionando o Liverpool, que tem menos um jogo realizado e pode recolocar em sete pontos a vantagem no topo da classificação, se vencer no domingo o Wolverhampton, 17.º colocado, que é treinado pelo português Vítor Pereira.

RPC // JP

Lusa/Fim