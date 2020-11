O lateral esquerdo, que falhou os dois últimos jogos, com Standard Liège e Boavista, integra a lista de 23 convocados para o jogo de hoje com a equipa escocesa, marcado para as 17:55 no Estádio da Luz, e que opõe as equipas líderes do grupo D.

Numa lista alargada, o treinador Jorge Jesus fez ainda regressar o central Ferro e o guarda-redes Svilar, num grupo também com Vlachodimos e Helton Leite, enquanto o médio grego Samaris saiu da convocatória, por não estar inscrito na UEFA.

De fora por lesão continuam André Almeida, operado a uma dupla rotura de ligamentos, e Pedrinho, com uma fratura no osso cuboide, enquanto Todibo, central emprestado pelo FC Barcelona e que ainda não se estreou, recupera de uma tendinopatia no Aquiles, apesar de já ter treinado na quarta-feira.

O jogo de hoje entre Benfica e Rangers tem arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Svilar.

- Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Gilberto, Grimaldo, Otamendi e Nuno Tavares.

- Médios: Julian Weigl, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Everton, Rafa, Cervi, Chiquinho e Diogo Gonçalves.

- Avançados: Seferovic, Darwin, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.

