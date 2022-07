Pedro Figueiredo entregou um cartão com 72 pancadas, igualando o par do campo, em consequência de dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), totalizando 216 no torneio, o mesmo número do compatriota.

Ricardo Santos, que tinha partido para a terceira volta com menos um golpe, efetuou hoje 73, 'vítima' de três 'bogeys', contra apenas dois 'birdies', num percurso em queda suave, uma vez que totalizou 71 pancadas na estreia, na quinta-feira, e 72 na sexta-feira.

O francês Julien Guerrier é o novo líder do Cazoo Classic, que decorre no campo do Hillside Golf Club, com um total de 204 golpes, 12 abaixo do par do campo, depois de hoje ter completado a volta com 69.

