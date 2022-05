Os Warriors, que se sagraram seis vezes campeões da NBA, mas perderam a última das 11 finais que disputaram, em 2019, vão discutir a conquista do título com o vencedor da Conferência Este, liderada pelos Boston Celtics, por 3-2, frente aos Miami Heat.

Comandada por Klay Thompson, melhor marcador do encontro realizado em São Francisco, com 32 pontos, a equipa treinada por Steve Kerr vai disputar a sexta final em oito anos, tal como aconteceu na última década do século XX com os Chicago Bulls.

Se o inigualável Michael Jordan, e seus pares, venceram todas (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998), os Warriors já perderam duas, em 2016 e 2019, tendo-se imposto nas restantes, em 2015, 2017 e 2018, troféus que juntaram a três conquistados muitos anos antes (1947, 1956 e 1975).

Após duas operações complicadas e outras tantas temporadas em recuperação, Klay Thompson desabafava: "Por esta altura, no ano passado, estava a recomeçar o treino. Agora, sinto-me igual a mim próprio, explosivo, seguro nos meus movimentos. Estou tão grato".

Os anfitriões nunca estiveram em desvantagem no encontro, vencendo o primeiro parcial por 28-23 e construindo no seguinte uma margem de segurança de 17 pontos ao intervalo (69-52), que se revelou suficiente, apesar da reação dos visitantes no terceiro quarto (32-25), tendo-se registado um empate 26-26 no último.

Além de Klay Thompson, o sucesso dos Golden State Warriors foi também escrito com os 18 pontos e 10 ressaltos do canadiano Andrew Wiggins e os 18 ressaltos de Kevon Looney, bem como o desempenho do trio composto por Draymond Green (17 pontos e nove assistências), Jordan Poole (16 pontos) e Stephen Curry (15 pontos e nove assistências).

Do lado de Dallas, sobressaiu, uma vez mais de forma insuficiente, o esloveno Luka Doncic, melhor marcador da sua equipa, com 28 pontos, tendo ainda capturado nove ressaltos e efetuado seis assistências, bem acompanhado por Spencer Dinwiddie (26 pontos).

Os Warriors decidiram a seu favor a final da Conferência Oeste ao quinto dos sete jogos possíveis, depois de terem vencido os três primeiros, por 112-87 e 126-117, ambos em casa, e 109-100, em Dallas, antes de perderem no pavilhão do adversário, por 109-119.

