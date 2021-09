O espanhol Fran Navarro isolou-se na liderança da lista de melhores marcadores do campeonato, com quatro, ao assinar os dois golos do empate do Gil Vicente, aos 61 e 90, em ambos os casos anulando as vantagens alcançadas com os tentos do brasileiro Marcos Paulo, aos 24, na conversão de uma grande penalidade, e aos 73.

Com este empate, entre equipas que somaram os terceiros jogos sem vencer, o Gil Vicente ocupa o sétimo lugar, com os mesmos sete pontos de Portimonense e Paços de Ferreira, enquanto o Vizela subiu provisoriamente ao 11.º posto, com cinco.

JP // JP

Lusa/Fim