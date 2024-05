Criada em 2017, a WOM, liderada por Cristian Martin, representa alguns nomes de referência do futebol feminino, entre as quais a espanhola Aitana Bonmatí, eleita a melhor futebolista do mundo em 2023.

"Já tínhamos connosco algumas jogadoras importantes, como a Kika Nazareth, reconhecida como a melhor futebolista portuguesa. Acreditamos que, com a vasta experiência da Gestifute, podemos ser uma mais-valia nesta parceria, tendo em vista o desenvolvimento do futebol feminino em todas as suas vertentes sociais, desportivas e comerciais", disse Jorge Mendes, citado em comunicado.

NFO // AJO

Lusa/Fim