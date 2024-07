O jogador, de 33 anos, irá cumprir a segunda época no emblema estorilista, tendo participado em 22 jogos, com um golo marcado, na época transata.

O conjunto da Linha de Cascais já tinha, também, garantido a renovação dos jovens Fran Pereira, Fabrício Garcia e Wagner Pina, sendo que estes dois últimos já haviam sido integrados em definitivo na primeira equipa no decorrer da anterior época.

Mangala transita para o plantel definido pelo Estoril Praia para a nova temporada, que conheceu alguma remodelação após a saída de 10 atletas, à qual a SAD estorilista juntou uma mudança no comando técnico, com a chegada, oficializada no domingo, do escocês Ian Cathro para o lugar de Vasco Seabra.

Agora liderado pelo britânico, o plantel do Estoril Praia regressou aos trabalhos na segunda-feira e realizará um estágio em Guimarães, em datas ainda por divulgar e prevendo jogos de preparação, um deles perante o Vizela, a 03 de agosto.

